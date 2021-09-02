Онлайн-издание о визовых требованиях различных стран VisaGuide.World составило рейтинг вакцин от коронавируса, для привитых которыми туристов открыто крупнейшее стран. Лидером является препарат от компании AstraZeneca.

Детали опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

Рейтинг вакцин от коронавируса AstraZeneca (SKBio и Vaxzevria) — признали 144 страны; Comirnaty / Pfizer — признали 125 стран; Moderna — признали 86 стран; AstraZeneca (Covishield) — признали 60 стран; CoronaVac / Sиnovac — признали 48 стран.

В то же время в Минздраве напоминают, что признание вакцины еще не гарантирует право въехать на ее территорию с прививкой, поскольку каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечения своих границ.

Проверить актуальные правила въезда в каждой конкретной страны можно на специальном сайте МИД —tripadvisor.mfa.gov.ua.

Как мы уже рассказывали ранее, Национальная академия наук прогнозирует новую вспышку COVID-19 уже в сентября. Эксперты отмечают, что по состоянию на 2 сентября, в некоторых областях Украины реанимации уже заполнены тяжелыми пациентами, заполняются отделения больниц первой волны. В основном болеют те, кто не сделал вакцину.