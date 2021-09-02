Президент Владимир Зеленский впервые лично встретился с президентом США Джо Байденом. Лидеры двух стран говорили 2 часа и общая атмосфера была не всегда «солнечной».



Об этом пишет hromadske.

О НАТО

По словам Зеленского, теме НАТО президенты уделили много времени. Хотя США выразили поддержку относительно предоставления Украине членства, конкретных сроков не было.

«У нас есть мощные аргументы, о которых до этого на самом высоком уровне США и Украина не разговаривали. Те или иные данные, в частности, разведки. Многие вещи, о которых мы начали [говорить] на тет-а-тет встрече и продолжили уже большой группой двух команд стран», ㅡ сказал Зеленский.

Энергетика

Как отмечает президент, отдельно обсуждались вопросы энергетической безопасности. Вторым сложным вопросом была имплементация «Северного потока-2» со всеми связанными рисками.

Зеленский рассказал, что пока президент Байден лично гарантирует, что если со стороны РФ или представителей других сторон «Северного потока-2» в случае его работы будут какие-то нарушения соглашений, представляющие угрозы для Украины, США будет вводить санкции против российского газопровода.

Оборона

Также обсуждались вопросы оборонной поддержки. В частности, кроме оборонного соглашения, говорили о вопросах безопасности на Черноморском побережье. Его и другие вопросы будут в дальнейшем будут обрабатывать с США, поскольку министр обороны Штатов планирует визит в Украину.

Кроме того, по словам Зеленского, некоторые предложения Украины были новыми для США: «Они заинтересованы, мы договорились, что они проработают детали этих предложений и будет ответ».

Донбасс и Крым

Говорили на встрече президентов и об оккупированных территориях Украины. Зеленский отметил, что в разговоре много раз звучал Крым, поскольку обсуждали и введение Крымской платформы и вопрос деоккупации и пленных.

Президент отметил, что предлагал США новые форматы касаемо участия в мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Какие ㅡ не уточнил.

О встрече

Зеленский рассказал, что не знает, «возникла ли химия» между ним и Байденом, впрочем, говорит, что слышал от президента только приятные слова.

«То, что вместо одного часа встреча длилась два, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге и результате. Я считаю, что в целом встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда «солнечной» атмосфере, но в нормальной мужской беседе», ㅡ сказал Зеленский.

Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что время для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США выбрано крайне неудачно — Байдену не до Украины, он занят Афганистаном.

Граждане Украины афганского происхождения не смогли эвакуироваться из Кабула и теперь просят о помощи президента Владимира Зеленского.