Ресторатор Евгений Клопотенко решил удивить украинцев оригинальным рецептом колбасок, которые он вместо мяса начинил картофелем, сваренным в «мундире».

Пошаговое приготовление блюда кулинар дал на своем личном сайте. Ингредиенты для колбасок из картофеля

Картофель — 6-8 шт.

Сало — 150 г

Лук репчатый — 2-3 шт.

Молотый лавровый лист — 1 щепотка

чеснок — 3-4 зубчика

Соль и перец по вкусу

Кишки для колбасы

Сметана для подачи

Пошаговое приготовление блюда

Отварите картофель в мундире, дайте ей остыть и почистите.

Нарежьте сало небольшими кубиками и отправьте его на сковороду, растопив до состояния мягких шкварок. Уберите их из сковороды, а на жире, который вышел поджарьте порезанные лук и чеснок.

Картофель пропустите через мясорубку или растолките, добавьте шкварки с луком и чесноком, добавьте соль и перец по вкусу, а также молотый лавровый лист. Всю массу тщательно перемешайте.

Теперь наполните кишки подготовленной массой, сформировав колбаски приблизительной длиной 12-15 см. После возьмите деревянную зубочистку и в каждую колбаску проткните в нескольких местах.

Выложите колбаски на противень, застеленный пергаментной бумагой и смазанный подсолнечным маслом, и запекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Подавайте колбаски горячими и со сметаной.

