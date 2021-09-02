Ресторатор Евгений Клопотенко решил удивить украинцев оригинальным рецептом колбасок, которые он вместо мяса начинил картофелем, сваренным в «мундире».
Пошаговое приготовление блюда кулинар дал на своем личном сайте.Ингредиенты для колбасок из картофеля
- Картофель — 6-8 шт.
- Сало — 150 г
- Лук репчатый — 2-3 шт.
- Молотый лавровый лист — 1 щепотка
- чеснок — 3-4 зубчика
- Соль и перец по вкусу
- Кишки для колбасы
- Сметана для подачи
Пошаговое приготовление блюда
Отварите картофель в мундире, дайте ей остыть и почистите.
Нарежьте сало небольшими кубиками и отправьте его на сковороду, растопив до состояния мягких шкварок. Уберите их из сковороды, а на жире, который вышел поджарьте порезанные лук и чеснок.
Картофель пропустите через мясорубку или растолките, добавьте шкварки с луком и чесноком, добавьте соль и перец по вкусу, а также молотый лавровый лист. Всю массу тщательно перемешайте.
Теперь наполните кишки подготовленной массой, сформировав колбаски приблизительной длиной 12-15 см. После возьмите деревянную зубочистку и в каждую колбаску проткните в нескольких местах.
Выложите колбаски на противень, застеленный пергаментной бумагой и смазанный подсолнечным маслом, и запекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Подавайте колбаски горячими и со сметаной.