Масочный режим в Украине пока отменять не планируют. Украинцы обязаны носить маски до конца пандемии COVID.

Об этом в интервью ВВС заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«Маски будут оставаться еще довольно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире», — предупредил он.

По его словам, маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций:

«Маски рекомендованы в закрытых помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа».

В этом же интервью Кузин заявил, что локдаун в Украине могут объявить в ноябре. Он призывает украинцев вакцинироваться и соблюдать карантинные ограничения. А также предупредил, что пандемия COVID-19 продлится еще 2-5 лет.

