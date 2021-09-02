В Харькове водитель троллейбуса разговаривал по телефону и курил прямо во время движения. На видео его сняли разъяренные пассажиры.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Труха».

Так, инцидент произошел 2 сентября во троллейбусе №35.

На видео видно, что у водителя стоит какой-то человек, который опирается на окно в его кабину. В этот момент руководитель держит сигарету правой рукой, а затем отдает мужчине телефон, который был в левой руке.

В этот момент в салоне звучит объявление о том, что транспорт подъезжает к остановке, а именно до станции «28 микрорайон».

В комментариях пользователи пишут, что водитель поступил не правильно и нужно было ему сделать замечание.

Нужно было замечание сделать; Много таких водителей есть в городе; Водитель троллейбуса он такой; У нас большинство водителей общественного транспорта курит за рулем; Если в салон дым не идет, то уже хорошо; Водитель должен следить за дорогой, но отвлекаться на всякие мелочи; Какой кошмар! И как доверять такому водителю.

