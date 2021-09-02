Украина на Паралимпийских играх в Токио завоевала уже 79 медалей, 19 из них — золотые. Девятый день соревнований принес сборной сразу два «золота» — их завоевали легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный.

Пятикратная чемпионка мира Мария Помазан стала лучшей в секторе для толкания ядра. Она отправила снаряд на 12,24 метра, опередив бразильянку Маривану Оливейру да Нобрегу более чем на три метра.

В секторе для прыжков в длину золото взял Владислав Загребельный. 29-летний спортсмен осуществил прыжок на 6,59 м, установив новый рекорд Европы, и опередив аргентинца.

Накануне украинский пловец Максим Крипак получил свое третье «золото» на Паралимпиаде в Токио.

Серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 выиграл украинский велогонщик Егор Дементьев. Он занял второе место на раздельной шоссейной гонке (класс С5).