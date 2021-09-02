Тина Кароль показала поклонникам сына Вениамина, что повзрослел, и похвасталась его школьными успехами — напомним, 12-летний мальчик учится и живет в Великобритании. В разделе Stories своего Instagram певица выложила новое фото наследника. На снимке мальчик в школьной форме — строгом темно-синем костюме с галстуком — позирует вместе с кубком и довольно улыбается. Судя по всему, Вениамин изображен на ступеньках своей школы. "За достижения в учебе. Мое все", — подписала фото гордая мама.

Тина Кароль поразила достижениями сына в британской школе (фото: instagram.com/tina_karol) Пользователи сети оставили теплые комментарии, хваля Вениамина и желая ему дальнейших успехов. Какой молодец Умничка Венечка, ты очень умный мальчик, каждый раз радуюсь твоим успехам, в той среде совсем все по-другому, но ты смог! Так держать, малыш Мамина гордость и защиту. Успехов в учебе и не болеть Как же он похож на папу !!! Удачи Вениамину в новом учебном году! Парень растет … Счастье Вениамину Умничка. БРАВО. Как он стал похож на Женю! Мамина радость, который уже большой Уже взрослый мальчик Мамина гордость! Веня — браво! Отметим, что сын Тины Кароль уже несколько лет учится и живет за границей, приезжая в Украину только на каникулы. Ранее артистка делилась, что Веня живет в украинской семье, ходит в Украинский клуб, танцует казацкие танцы и говорит исключительно на украинском. А недавно звезда показала также кадры, на которых Веня вместе с одноклассниками позирует в шароварах и вышиванках, а девочки — в национальных украинских костюмах и веночках. Вероятно, они были сделаны на каком школьном выступлении.

Тина Кароль похвасталась красавцем-сыном в национальной одежде (фото: instagram.com/tina_karol) "Горжусь! Украина — это мы! Англия, 2021", — подписала фото Кароль. Напомним, летом Тина Кароль с сыном Вениамином посетили Исландию, где полюбовались на вулканы, ледники и гейзеры.