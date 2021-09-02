1 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Два военнослужащих ООС получили осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В среду в направлении Золотого-4 российские наемники дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

У Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Причепиловки и Невельского противник обстреливал украинские позиции с автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, 2 сентября было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В районе Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука ранее заявил, что ситуация на Донбассе может обостриться, ведь накануне в России выборы в Государственную думу — Кремлю на руку «разогревать» оккупированные территории.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пропавшими без вести числятся 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.



