Первые дни осени были теплыми и без осадков, однако с 3 сентября синоптики советуют приготовить зонтики ведь начнутся дожди с грозами.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Киеве днем 29 -31 градусов, а ночью 15-17 градусов. В то же время днем обещают осадки, а вот ночью осадков не предвидится.

Дожди следует ожидать в большей части регионов, а именно севере, западе и юге.

В Виннице, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Ужгороде, Луцке, Черновцах, осадки ожидаются в течение суток. В Чернигове, Черкассах, Кропивницком, Николаеве, Одессе осадки — только днем.

На юге ожидается днем 29-31, а ночью 15-17 градусов. Столбики термометров на западе поднимутся днем до 17-26 градусов, а ночью до 13-17 градусов.

В центральной части страны днем ожидается 29-31 градусов, а ночью 16-18 градусов выше ноля.

На востоке нашей страны осадки не предусматриваются, будет жарко, а на столбиках термометров можно будет увидеть днем 29-31 градусов тепла. Ночью похолодает: до 15-17 градусов.

На севере будет жаркое до 30-32 градусов, а ночью 18-20 градусов тепла.

Поэтому выходя на улицу, 3 сентября, не забудьте взять зонтик.

Ранее сообщалось, что в течение первой рабочей недели, до выходных, по Украине прокатится дождевой фронт с грозами. В то же время температура воздуха снизится, а ночью ожидаются существенные перепады температур.

Для тех, кто не хочет прощаться с летом, прогноз на начало сентября будет утешительным. Начало и середина первого месяца осени обещают быть теплыми, однако в конце начнутся резкие заморозки. Синоптики пообещали переменчивую погоду в сентябре.