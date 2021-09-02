В условиях падения мировых цен на металл и руду недопустимо повышать налоговое давление на предприятия ГМК, власти поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экономического эксперта Бориса Кушнирука. Экономист напомнил, что период высоких цен на сырье на мировых рынках, в частности на железную руду, уже закончился и сегодня происходит снижение спроса и снижение цен на эту продукцию, что негативно скажется на результатах деятельности экспортеров. Поэтому намерения украинской власти в таких условиях увеличить налоговое давление на них, по мнению экономиста, являются недопустимыми. "Для того, чтобы сами наши добытчики железной руды и металлургические комбинаты не впали в пике, необходимо осознавать, что не может быть наращивание налогового давления на них", — сказал Кушнирук. Он также считает, что действия власти должны быть более адекватными и с точки зрения влияния на увеличение расходов, которые вынуждены нести экспортеры, в частности транспортных. Так, по его мнению, является неприемлемым повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки. "Идея взять и положить на них (предприятия ГМК — ред.) Увеличение расходов железной дороги — это точно неудачная идея, особенно в этот момент", — считает Кушнирук. Эксперт подчеркнул: в условиях падения спроса на сырье на мировых рынках, государство должно поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию, в частности в области дорожного строительства. "Чтобы увеличить спрос на внутреннем рынке на металлургическую продукцию, нужно заниматься тем, чтобы максимально локализовать использования всех ресурсов внутри страны на строительство дорог", — отметил Кушнирук. Ранее сообщалось, что 19 августа цены на руду на товарных биржах упали до 134,05 долларов / тонна, что является самым низким показателем с весны 2021 года. Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков прогнозирует, что в ближайшее время цены на руду могут упасть ниже 100 долларов / тонна, поэтому власти следует поддержать отечественных металлургов, а не усиливать налоговое давление на них. Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.