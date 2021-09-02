Власти Пакистана заявили, что больше не будет принимать беженцев из Афганистана. Их в стране уже находится около 3500000 афганцев. Несмотря на это до сухопутной перехода Спин-Болдак-Чаман на пакистано-афганской границе стремятся тысячи желающих покинуть страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Только в среду, 1 сентября, не менее 5 тысячам афганцам было отказано во въезде в Пакистан на пропускном пункте Спин-Болдак, отмечает телеканал. По данным его источника, эта цифра может быть гораздо больше. Несмотря на отказ пакистанских властей принимать беженцев из Афганистана люди продолжают стремиться к границе с Пакистаном. На КПП Спин-Болдак скопились тысячи афганцев, желающих покинуть страну. Вчера в давке там погиб как минимум один человек. "Я никогда еще не видел такого огромного скопления людей в Спин-Болдак. Места не осталось, тысячи и тысячи двигались до пограничного пункта", — рассказал телеканалу один из очевидцев.

Confine Afghanistan Pakistan a Spin Boldak … .la fuga pic.twitter.com/PJRHXI7hI8 — @fashionart Gianluca (@ fashionart19) September 2, 2021 Напомним, днем ранее власти ЮАР отказалась принимать беженцев из Афганистана.