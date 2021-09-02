Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара передала боевикам "Талибана" свои предложения по обеспечению безопасности в международном аэропорту Кабула. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД страны. По его словам, Турция получила предложения о сотрудничестве по аэропорту Кабула как от талибов, так и от представителей других стран. "Все их мы оцениваем. Это не одно дело, которое возьмут на себя Катар или Турция. Мы передали наши идеи о безопасности (аэропорта Кабула, — ред.) Талибам", — сказал Чавушоглу. Чавушоглу добавил, что к обеспечению безопасности в аэропорту Кабула также могут привлечь частные компании. Напомним, что Катар сотрудничает с талибами и Турцией для восстановления функционирования работы аэропорта Кабула.