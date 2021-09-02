Власти Польши ввели режим чрезвычайного положения на границе Беларуси через поток мигрантов. Соответствующее решение принял президент Дуда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу канцелярии польского президента. "Решено ввести чрезвычайное положение в зоне, указанной в распоряжении", — говорится в сообщении. Отмечено, что режим ЧС будет действовать на территории Подляского воеводства, что находится в северо-восточной части страны, граничит с Беларусью и Литвой, также чрезвычайное положение будет введено в Люблинском воеводстве (восток Польши). Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий из-за наплыва нелегалов предлагал ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью. После чего постановление направили на одобрение президенту.