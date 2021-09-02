Национальная академия наук прогнозирует новую вспышку COVID-19 уже в сентября. Эксперты отмечают, что по состоянию на 2 сентября, в некоторых областях Украины реанимации уже заполнены тяжелыми пациентами, заполняются отделения больниц первой волны. В основном болеют те, кто не сделал вакцину.

Об этом говорится в материале Обозревателя.

Сейчас в лидеры по заболеваемости коронавирусом и заполняемости больниц выбилась Черновицкая область. По словам врача-инфекциониста Ольги Кобевко, больницы наполняются тяжелыми пациентами. Большинство из них не вакцинированные:

«Причин тут несколько. У нас религиозный регион и так сложилось, что до окончания Петровского поста свадьбы не отмечают. А вот в августе началась пора свадеб, различных гуляний. Собирается много людей. Кроме этого в области Московский патриархат провел многочисленный Крестный ход. Также собиралось много людей на празднование Дня Независимости 24 августа. А поскольку у нынешнего штамма инкубационный период короткий, меньше двух недель, то сейчас мы уже пожинаем плоды».

Серьезная ситуация наблюдается и в Ивано-Франковской области. В областной больнице в реанимации заняты все койки больными с COVID-19. Их там 10, а пациентов 11.

Кроме того, в области не очень активно продвигается вакцинация. Ивано-Франковщина занимает третье место с конца по темпам получения прививок. Тут первую дозу получили только 9,12% населения. Хуже ситуация только в Луганской и Волынской областях.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская сообщила, что сформировать коллективный иммунитет против COVID-19 невозможно, а вакцинация нужна, чтобы подготовить человека ко встрече с вирусом.

Американские исследователи установили главную причину летальности при тяжелых формах COVID-19.

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