Сотрудники СБУ из Киева и Полтавы пришли с обысками к Полтавского городского совета. Известно о задержании ряда чиновников и следственные действия в кабинете главного архитектора города Николая Шевелева. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Полтавщина.

По предварительной информации, правоохранители задержали главу фракции "За Будущее" в Полтавском горсовете Евгения Диканя. Также известно о ряде других должностных лиц, которые также фигурируют в деле. Фото: СБУ проводит обыски в Полтавском городском совете (poltava.to)

Сотрудники СБУ также пришли с обысками в кабинет городского головы города Александра Мамая. Your browser does not support HTML5 video.

Дикань, со своей стороны, не знает причины обысков, однако, как отмечает издание, это связано с тем, что чиновник якобы требовал взятку у предпринимателя за выдачу необходимых разрешительных документов по вопросам градостроительства и архитектуры. Your browser does not support HTML5 video.