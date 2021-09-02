Украинский пловец Максим Крипак продолжает сенсационно выступать на Паралимпийских играх в Токио — у него уже 4 золотых медали.

2 сентября он завоевал «золото», победив в заплыве на 100 м на спине (класс S10). Крипак преодолел дистанцию за 57.19, установив новый мировой рекорд.

Второе место в этом заплыве занял итальянец Стефано Раймонди (59.36), третье – Флорент Мараис из Франции (1.01.30).

Всего у Украины уже 84 медали на Паралимпиаде: 20 золотых, 39 серебряных, 25 бронзовых. В медальном зачете мы находимся на 5 места (по количеству золота) и на 4 (по общему числу медалей).

Ранее сообщалось, что Украина на Паралимпийских играх в Токио завоевала два «золота» — их взяли легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный.

Серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 выиграл украинский велогонщик Егор Дементьев. Он занял второе место на раздельной шоссейной гонке (класс С5).