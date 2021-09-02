В Верхней Баварии в городе Рорбах-ан-дер-Ильм произошел взрыв в жилом доме. В результате инцидента пострадали два человека, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung. По словам представителя объединенного центра управления в Ингольштадте, после взрыва жилой дом обрушился и начал гореть. На месте происшествия находятся спасательные службы, также были запрошены собаки для поиска пропавших людей в завалах. Также в операции задействовали меньшей мере один спасательный вертолет.

Allemagne — Germany -L'explosion d'une maison tout & agrave; l'heure & agrave; Rohrbach en Bavi & egrave; re, entre Ingolstadt et Munich, a fait 2 bless & eacute; s et 2 disparus. L'intervention est toujours en cours.Video pic.twitter.com/9x6E509Aq3 — Marto Pirlo (@ martopirlo1) September 2, 2021