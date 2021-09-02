В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 2 сентября — повсеместно похолодало.

Температура воздуха рухнула до отметок в 14-18 градусов на западе, в центре и на севере. На юге и востоке похолодало до 20-22 градусов.

Осадки — кратковременные дожди — ожидаются везде, кроме западных областей.

Как сообщалось ранее, жертвами урагана «Ида», который накануне обрушился на побережье американских штатов Луизиана и Миссисипи, стали два человека. Ураган оставил без электричества около 2 миллионов людей.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.