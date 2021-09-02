В Украине зафиксировали 2477 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 787 человек, умерли — 44, выздоровели — 889.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская сообщила, что сформировать коллективный иммунитет против COVID-19 невозможно, а вакцинация нужна, чтобы подготовить человека ко встрече с вирусом.

Американские исследователи установили главную причину летальности при тяжелых формах COVID-19.

В Японии подтвердили первый случай инфицирования штаммом коронавируса Дельта, который несет в себе сразу две мутации. Одна из них аналогична той, что у варианта Альфа.