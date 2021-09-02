Россия стягивает военную технику и размещает ядерное оружие в оккупированном Крыму, поскольку хочет распространить свое влияние на только на акваторию Черного моря, а также на Сирию, Африку и южную часть Европы.

Соответствующее заявление в интервью «Лиге» сделал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

«Вряд ли это оружие направят на Украину. Оно будет направлено ​​на весь цивилизованный мир. Это удобная логистическая площадка для того, чтобы российская армия заявила претензии не только на Черное море, но и на Сирию, Африку, южную часть Европы», – сказал он.

Также Резников сравнил Крым с российским авианосцем «Адмирал Кузнецов», который находится в ремонте из-за постоянных проблем.

«Все же помнят, как этот «Адмирал Кузнецов», якобы гордость российского флота, шел с черным дымом из трубы и коптил небо? Авианосец, что дымит», – подчеркнул он.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что если бы первый президент Украины Леонид Кравчук не совершил ошибку, подписав Будапештский меморандум, т.е. страна сохранила ядерный потенциал, Киев мог бы «шантажировать весь мир».

В Генеральном штабе Вооруженных сил России заявили, что ядерное оружие — это элемент стратегической стабильности россиян. В ведомстве также добавили, что готовы пустить в ход смертоносное оружие в случае аналогичной атаки извне.