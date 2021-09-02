Президент США Джо Байден лично гарантирует введение санкций против России, если «Северный поток-2» создаст опасную ситуацию для Украины.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский:Как прошла встреча Зеленского и Байдена: о чем договорились президенты

«Пока что мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что если со стороны Российской Федерации или со стороны других представителей других сторон «Северного потока-2» в случае его запуска, если со стороны этих стран будут нарушены какие-то вещи, которые предусматривают опасную ситуацию через энергетические проблемы для Украины, США гарантируют введение санкций против «Северного потока».

Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что время для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США выбрано крайне неудачно — Байдену не до Украины, он занят Афганистаном.