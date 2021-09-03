4 сентября по церковному календарю отмечают День святого Агафоника Никодимийського, пострадавший за веру в IV веке.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом дне.

По преданию, Агафоник жил в Никомидии и происходил из знатного рода Гиппасиева. Он хорошо знал Священное Писание, поэтому смог обратить многих язычников к вере во Христа, в том числе и самого первого члена Сената. Однако всех их распяли за то, что они отказались принести жертву идолам. Мучеников Агафоника, Феопрепия, Акиндина и Севериана после долгих пыток повели на суд к императору. По дороге тех, кто не мог идти дальше, умертвили. Агафоника и тех, кто смог выжить в дороге, по приказу императора казнили мечом.

Приметы на 4 сентября:

Если сегодня солнечная погода, то дождей не стоит ждать еще четыре недели.

Если много орехов, то зима будет снежной.

Если сеть прилипает к растениям, то день будет теплым.

Также в этот день отмечается:

День спасателя Армении,

День работника таможенной службы Республики Молдова,

В 1781 году испанские поселенцы основали город Лос-Анджелес,

В 1882 году американец Томас Эдисон впервые в мире включил коммерческое электрическое освещение. Это произошло в Нью-Йорке.

В 1944 году Финляндия прекратила боевые действия против Советского Союза,

В 1985 году в советском лагере умер Василий Стус.

В 2009 году в Лос-Анджелесе похоронили короля поп-сцены Майкла Джексона.

Напомним, 3 сентября отмечали День Фаддея. Фаддей — один из 70 апостолов, который не входил в число ближайших апостолов. Родился Фаддей в городе Эдессе (Сирия).

А 2 сентября в Украине отмечали День нотариата. День нотариата была основана в 2010 году, согласно Указу Президента Украины. С просьбой ввести профессиональный праздник к главе государства обратилась Украинская нотариальная палата, в которой находится около 5000 специалистов. Также в этот день по народному календарю День Самуила.