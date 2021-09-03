Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель прокомментировал саммит Крымской платформы. Он назвал его мощным сигналом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова Борреля в интервью изданию "Радио Свобода". "Международный саммит Крымской платформы минувший понедельник стал мощным сигналом о том, что Крым остается актуальной проблемой в международной повестке дня", — считает он. По его словам, Евросоюз и в дальнейшем выражает четкую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Саммит стал важным событием для размышлений о том, что еще ЕС и другие международные партнеры могут сделать для поддержки людей, страдающих из-за ужасной ситуации с правами человека на полуострове, сообщил боррелий. "Украина может рассчитывать, что поддержка пострадавшего от конфликта населения остается для Евросоюза приоритетом. Это включает меры по помощи внутренне перемещенным лицам, усиление информационной безопасности в Украине, особенно в регионах, пострадавших от дестабилизирующих действий России, а также реинтеграции ветеранов", — сказал он. Напомним, на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве было подписано итоговая декларация, в которой Россия впервые была признана государством-оккупантом на международном уровне. После того Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформы.