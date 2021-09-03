В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 4 сентября.

Как передает Zavtra, в Украине будет немного свежее, местами ожидаются дожди с грозами.

Полоса осадков передвинулась в центр, север, юг и местами коснется восток.

При этом на западе температура не поднимется выше 24 градусов, в центре и на севере 20-25 градусов, на востоке до 30 на юге 26-30 градусов.

«4 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Народный синоптик Леонид Горбань считает , что снег в Украине может выпасть уже в октябре, а в другом — осень будет теплой, без резких перепадов температур.

А вот народный синоптик Владимир Деркач говорит , что осенью в Украине будет два бабьих лета, а также ожидаются периодические дожди.