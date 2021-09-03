Заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа», председатель ВСК по вопросам защиты прав инвесторов

Место рождения

Галина Янченко родилась 29 апреля 1988 в Житомире.

Образование

Училась в Житомирской гуманитарной гимназии № 23.

Закончила Национальный университет Киево-Могилянская академия, получила степень магистра по направлению «Социология». Т

В течение года училась в школе города Вичита-Фолс, штат Техас (США).

Семья

Замужем.

Муж — исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андросов.

Дети: дочь Афина (родилась в 2012 году), сын Аскольд (родился в 2016 году).

Карьера

В 2007-2008 — руководитель исследований, социолог- фрилансер.

В 2010-2013 — работала менеджером исследовательских проектов в компании Pact, Inc.

В 2013-2016 — аналитик Центра противодействия коррупции. Во время работы на этой должности стала соавтором нескольких аналитических отчетов о коррупции при закупках лекарственных средств в Минздраве.

С 2018 года — председатель Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Основательница ОО «Антикоррупционный штаб».

Занималась координацией выпускников программы студенческого обмена среди будущих лидеров FLEX. Принимала участие в организации пятой ежегодной встречи в Ялте Форума «Зона свободной торговли».

Политическая карьера

В 2008 году — основала Киевский центр организации Демократический Альянс (с 2011 года — ВМОО Молодежь Демократического Альянса). Член бюро партии Демократический Альянс в Киеве, член партии с момента создания.

в Киеве, член партии с момента создания. С 2014 по 2015 год — депутат Киевского городского совета от ДемАльянса (№ 2 в списке), зна своем посту курировала вопросы злоупотребления в землепользовании и борьбе с коррупцией.

На парламентских выборах 2019 года была избрана народным депутатом от партии «Слуга народа» (№ 5 в списке). Заместитель главы фракции «Слуга народа».

С 29 августа 2019 — заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины IX созыва.

Декларация

В декларации о доходах за 2019 год, указано, что Галина Янченко не владеет недвижимым имуществом. Муж Виктор Андросов — владелец квартиры площадью 56 квадратных метра в Киеве. Также, члены семьи нардепа имеют «иное право пользования» на жилой дом площадью 154 кв метра и земельный участок на 400 кв метра селе Гатне, Киевской области.

Личного автомобиля у Галины Янченко в пользовании нет. Супруг Виктор Владимирович владеет автомобилем Hyundai Tucson 2008 г выпуска.

За 2018 год Янченко заработала 885 тысяч гривен. Из этой суммы заработная плата составила 875 тысяч, а 10 тысяч – социальная помощь при рождении ребенка. Супруг политика заработал за 2018 год – 748 тысяч гривен.

У семьи Янченко нет банковских счетов. Наличными хранят – 50 тысяч долларов и 180 тысяч гривен.

Кроме того, Галина Янченко — конечный бенефициар таких фирм – ГО «Антикоррупционный штаб», ГО «Секретаріат РГК», ГО «Ініціатива реальних дій».

Супруг Виктор Андросов – ГО «Український інститут майбутнього», ГО «Аналітична група «21 листопада», ГО «Платформа розвитку міст», ГО «Антикорупційна платформа», ГО «Люди важливі».