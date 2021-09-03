Холодный дождевой фронт принес в Украину климатическую осень. В связи с этим, в Украине на некоторое время установится умеренная мягкая погода, которая поможет подготовиться к зиме.

Детальный прогноз на сентябрь и октябрь дал народный синоптик Владимир Деркач, передает издание «Факты».

«Первая декада сентября — достаточно теплая, днем показатели термометра будут приближаться к 20 градусам. Ночи — существенно холоднее, особенно где-то в середине декады. Осадки слабые, хотя без них не обойдется. Вторая десятидневка будет существенно отличаться в плане осадков, а температурные показатели будут снижаться в ее второй половине или в конце. В эти дни возможны небольшие заморозки на поверхности почвы», — прогнозирует синоптик.

Третья декада сентября порадует украинцев небольшим теплом, однако оно будет неравномерным, с перерывами по 2−3 дня.

Октябрь начнется с непогоды, но уже через несколько дней распогодится, и начнутся достаточно теплые для осени дни — почти до конца первой декады. Так и начнется бабье лето в Украине.

«Умеренные дожди могут начаться еще в конце первой декады. Во время второй постепенно начнет снижаться температура, по ночам ожидаются заморозки, и дни будут довольно холодные. Последняя десятидневка октября незначительно «ровнее»: достаточно прохладные дни, небольшие осадки. И между ними все же выпадет несколько довольно теплых дней», — добавил Деркач.

Как мы уже рассказывали ранее, известный народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на зиму-2021 в Украине.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды в Украине на сентябрь. Синоптики говорят, что климатических сюрпризов не будет — количество осадков и температура будут в пределах нормы.