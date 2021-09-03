Ускорить метаболизм, обмен веществ в организме, поможет набор простых продуктов, которые легко найти в любом супермаркете. Но этого мало: нужно еще соблюдать правильный режим дня и сна.

Об этом в своем блоге Instagram рассказала диетолог и нутрициолог Наталья Нутри.Как ускорить обмен веществ в организмеВысыпаться. Недостаток сна серьезно замедляет обмен веществ, поэтому восьмичасовой сон вам просто необхидний.⁣⁣⁣Пейте зеленый чай. Кроме того, что зеленый чай содержит много антиоксидантов, он также способствует ускорению метаболизму.⁣⁣⁣Не упустите завтраки. Ранний прием пищи положительно сказывается на процессе обмена речовин.⁣⁣⁣ Тренируйтесь с весом. Поднятие тяжестей в тренажерном зале благотворно сказывается не только на ваших мышцах, но и на метаболизми.⁣⁣⁣Пейте больше жидкости. Вода — залог хорошего обмена веществ. Диетологи настаивают на 8 стаканах воды в день, но употреблять больше не рекомендуется.⁣⁣⁣Не забывайте о специях. Исследования показывают, что употребление в пищу специй (особенно красного перца) позволяет улучшить метаболизм в среднем на 23%.Крутите педали! Велосипед поможет ускорить обмен веществ! Велопрогулка — отличный способ весело провести время с пользой для здоровья и фигуры.⁣⁣⁣Употребляйте белок. Белковая пища способствует ускорению обмена веществ, поэтому пара яиц на завтрак придутся очень речи.⁣⁣⁣Улыбайтесь! Интенсивный смех увеличивает скорость метаболизма на 20% .⁣⁣



Можно выделить 20 продуктов, которые помогают ускорить метаболизм: цельнозерновые продукты; красная фасоль; сельдерей; шпинат; капуста; морские водоросли; рыба; постное мясо; костный бульон; имбирь, цикорий и корица; кислые ягоды; яблоки; грейпфрут и другие цитрусовые; миндаль, грецкий орех, кедровый орех; зеленый чай; вода; темный шоколад.

