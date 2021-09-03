Ускорить метаболизм, обмен веществ в организме, поможет набор простых продуктов, которые легко найти в любом супермаркете. Но этого мало: нужно еще соблюдать правильный режим дня и сна.
Об этом в своем блоге Instagram рассказала диетолог и нутрициолог Наталья Нутри.Как ускорить обмен веществ в организмеВысыпаться. Недостаток сна серьезно замедляет обмен веществ, поэтому восьмичасовой сон вам просто необхидний.Пейте зеленый чай. Кроме того, что зеленый чай содержит много антиоксидантов, он также способствует ускорению метаболизму.Не упустите завтраки. Ранний прием пищи положительно сказывается на процессе обмена речовин. Тренируйтесь с весом. Поднятие тяжестей в тренажерном зале благотворно сказывается не только на ваших мышцах, но и на метаболизми.Пейте больше жидкости. Вода — залог хорошего обмена веществ. Диетологи настаивают на 8 стаканах воды в день, но употреблять больше не рекомендуется.Не забывайте о специях. Исследования показывают, что употребление в пищу специй (особенно красного перца) позволяет улучшить метаболизм в среднем на 23%.Крутите педали! Велосипед поможет ускорить обмен веществ! Велопрогулка — отличный способ весело провести время с пользой для здоровья и фигуры.Употребляйте белок. Белковая пища способствует ускорению обмена веществ, поэтому пара яиц на завтрак придутся очень речи.Улыбайтесь! Интенсивный смех увеличивает скорость метаболизма на 20% .
Можно выделить 20 продуктов, которые помогают ускорить метаболизм: цельнозерновые продукты; красная фасоль; сельдерей; шпинат; капуста; морские водоросли; рыба; постное мясо; костный бульон; имбирь, цикорий и корица; кислые ягоды; яблоки; грейпфрут и другие цитрусовые; миндаль, грецкий орех, кедровый орех; зеленый чай; вода; темный шоколад.