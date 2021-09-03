В Украине в 2021 году существенно изменился порядок назначения жилищных субсидий. Кроме того, в госбюджете заканчиваются деньги, предусмотренные на компенсации малообеспеченным гражданами.
Рассказываем о новых правилах предоставления субсидий.
- Кабмин ввел новый порядок назначения субсидий с 1 мая. По новым правилам будут лишать субсидий при наличии депозитов в банках, покупке валюты и других покупок на 50000 гривен.
- Жилищная субсидия лицам, обратившихся за ее назначением в мае — сентябре 2021, назначается начиная с мая 2021 года. При этом субсидии назначаются только в наличной форме.
- Согласно новому порядку, субсидии не назначаются, если общая площадь части или отдельного жилого помещения каждого домохозяйства не превышает 130 кв.метров для квартиры, 230 кв. метров для индивидуального дома.
- Также не имеют права на субсидии домохозяйства, если член семьи имеет в собственности: транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет; более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.
- Субсидии не назначаются, если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии, назначением жилищной субсидии совершил покупку на сумму более 50 тыс.гривен.
- Субсидии не будут назначать, если кто-нибудь из состава домохозяйства осуществил операции по покупке безналичной и / или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс.гривен.
- Кроме того, субсидий лишать при наличии депозита в банке на 100 000 гривен.
Автоматическое назначение субсидий
По состоянию на конец отопительного сезона 2020/2021 годов субсидии получали почти 3 млн домохозяйств. Кабинет министров решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Остальные 460 тысяч должны подавать декларации.
На середину июля субсидии переназначили для 2 млн домохозяйств. Из них в автоматическом режиме — для 1700000.
Также, Кабмин намерен отменить норму, которая действовала с весны 2020 года, о повышении на 50% социальных нормативов для расчета субсидий. В следующем отопительном сезоне норму оставят только для жителей тех регионов, которые окажутся в «красной зоне» карантина.Денег на субсидии в бюджете хватит до ноября
Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, в госбюджете на этот год на выплату льгот и жилищных субсидий предусмотрены расходы в сумме 35,2 млрд грн, из которых по состоянию на 4 августа фактически направлено 31,4 млрд грн, или 88,5% от годового плана .
Как мы уже рассказывали ранее, правительство продлевает действие специальных социальных нормативов при расчете субсидий для регионов, которые после 1 октября окажутся в «красной» зоне.