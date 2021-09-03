В Украине в 2021 году существенно изменился порядок назначения жилищных субсидий. Кроме того, в госбюджете заканчиваются деньги, предусмотренные на компенсации малообеспеченным гражданами.

Рассказываем о новых правилах предоставления субсидий.

Кабмин ввел новый порядок назначения субсидий с 1 мая. По новым правилам будут лишать субсидий при наличии депозитов в банках, покупке валюты и других покупок на 50000 гривен.

Жилищная субсидия лицам, обратившихся за ее назначением в мае — сентябре 2021, назначается начиная с мая 2021 года. При этом субсидии назначаются только в наличной форме.

Согласно новому порядку, субсидии не назначаются, если общая площадь части или отдельного жилого помещения каждого домохозяйства не превышает 130 кв.метров для квартиры, 230 кв. метров для индивидуального дома.

Также не имеют права на субсидии домохозяйства, если член семьи имеет в собственности: транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет; более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

Субсидии не назначаются, если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии, назначением жилищной субсидии совершил покупку на сумму более 50 тыс.гривен.

Субсидии не будут назначать, если кто-нибудь из состава домохозяйства осуществил операции по покупке безналичной и / или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс.гривен.

Кроме того, субсидий лишать при наличии депозита в банке на 100 000 гривен.

Автоматическое назначение субсидий

По состоянию на конец отопительного сезона 2020/2021 годов субсидии получали почти 3 млн домохозяйств. Кабинет министров решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Остальные 460 тысяч должны подавать декларации.

На середину июля субсидии переназначили для 2 млн домохозяйств. Из них в автоматическом режиме — для 1700000.

Также, Кабмин намерен отменить норму, которая действовала с весны 2020 года, о повышении на 50% социальных нормативов для расчета субсидий. В следующем отопительном сезоне норму оставят только для жителей тех регионов, которые окажутся в «красной зоне» карантина.Денег на субсидии в бюджете хватит до ноября

Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, в госбюджете на этот год на выплату льгот и жилищных субсидий предусмотрены расходы в сумме 35,2 млрд грн, из которых по состоянию на 4 августа фактически направлено 31,4 млрд грн, или 88,5% от годового плана .

Как мы уже рассказывали ранее, правительство продлевает действие специальных социальных нормативов при расчете субсидий для регионов, которые после 1 октября окажутся в «красной» зоне.