По состоянию на 1 сентября 2021 глазу в подземных хранилищах (ПХГ) Украины накоплено более 18160000000 кубометров. Это 58,7% общей емкости ПХГ соответствует среднему уровню наполненности газохранилищ Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины". Как отмечается в сообщении, к началу отопительного сезона "Нафтогаз" планирует накопить более 19 млрд кубометров газа в ПХГ. "Мы готовимся к отопительному сезону, в частности, продолжаем импортировать газ. По нашим внутренним планом запасы газа должны быть еще больше", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Сейчас в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" сохраняется 3300000000 кубометров газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам. "Есть определенные опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентами. Могу успокоить: за четыре месяца сезона закачки-2021 нерезиденты реэкспортировали 0060000000 куб. М. Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или, остаются в ПХГ ", — отметил Сергей Перелома, и.о. генерального директора "Укртрансгаза". Напомнив, максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 — 28440000000 кубометров. После этого Украина начала отбор газа. Закачки газа началось 30 апреля 2021. Минимум в хранилищах составил 15290000000 кубометров.