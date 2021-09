В ночь на 3 сентября в Афганистане вспыхнули ожесточенные бои в северной части Панджшерское ущелье между боевиками радикального движения "Талибан" и силами сопротивления. Талибы заявили о взятии под контроль около 20% провинции, повстанцы — о успешное контрнаступление. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN. Как сообщил телеканалу представитель Фронта национального сопротивления (ФНС), последние две недели талибы сконцентрировали значительные силы вокруг провинции Панджшер. В ночь на 3 сентября начались интенсивные бои. "Они (талибы — ред.) Используют все силы, чтобы проникнуть внутрь, но столкновения еще продолжаются", — добавил собеседник. Прессекретар ФНС Фахим Дашти заявил, что в результате ночного нападения талибы были отброшены и понесли серьезные потери. "450 террористов были ликвидированы, 130 человек захвачены", — уточнил он, добавив, что силы сопротивления приближаются к Бадахшан, Каписа и Баглан. Представитель движения "Талибан" Билал Карими в свою очередь сообщил об установлении талибами контроля над 20% провинции Панджшер. По его словам, принято стратегическое район Хавак, а на юге восторженно районе Кабис.

The Afghan Taliban are killing Panjshiri insurgents and also seizing military equipment. # Panjshir #Afghanistan #AfghanTaliban pic.twitter.com/8dJm5SgWMV — Abdul Wajid JK (@ AbdulWajidJK1) September 3, 2021

Contin & uacute; an los enfrentamientos en el valle del Panjshir entre la Alianza del Norte y los talibanes. Las fuerzas lideradas por Ahmed Massoud emboscaron a los talibanes desde las monta & ntilde; as, se reportan varias bajas de la fuerza talib & aacute; n. pic.twitter.com/3DOxPvBlU6 — Interlogos (@Inter_logos) September 3, 2021

Los talib & aacute; n preparan una ofensiva total con sus mejores tropas y armamentos para derrotar al grupo de resistencia conformado por la Alianza del Norte dirigida por Ahmed Massoud en la zona del valle de Panjshir. Recientemente cientos del talib & aacute; n han muerto en enfrentamiento. pic.twitter.com/6QdT1RDuD5 — Interlogos (@Inter_logos) September 2, 2021

#Taliban ile direniş & ccedil; iler arasında & ccedil; atışma devam ediyor. # Panjshir pic.twitter.com/ueD1w46Kl7 — Fatih Demir (@ FatihDe80666455) September 3, 2021 Напомним, 2 сентября талибы атаковали позиции сил сопротивления в не захваченных провинции Панджшер. Отметим, талибы приняли решение начать военную операцию против повстанцев в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. 30 августа они атаковали несколько передовых постов сил сопротивления в Панджшерском долине. Приступы были отбиты.