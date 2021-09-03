Национальное агентсво здравоохранения Дании сообщил, что со следующей недели в стране будут предлагать третью (бустерные) дозу вакцины от коронавируса жителям домов престарелых. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой The Local. Заместитель директора агентства Хелен Бильстед-Пробст сообщила, что решение о ревакцинации жителей домов престарелых было принято из-за роста количества заражений в центрах. "Жители домов престарелых — одни из первых вакцинированных в стране, и известно, что приобретенный после вакцинации иммунитет со временем ослабевает. Также известно, что у пожилых людей может быть слабее иммунная реакция на вакцину. Учитывая это, а также из-за роста количества заражений в домах престарелых, мы считаем необходимым провести ревакцинацию, чтобы обеспечить им наилучшую защиту от тяжелого течения заболевания ", — сказала Бильстед-Пробст. Напомним, что в Британии людям с ослабленным иммунитетом предложат сделать третью дозу вакцины от коронавируса.