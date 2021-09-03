Министерство цифровой трансформации Украины ввело новый способ авторизации в приложении «Дія».

Для этого необходимо иметь биометрический загранпаспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб Telegram канал приложения.

Отмечается, что это уже второй способ авторизации в приложении через NFC-чип (Технология NFC, это способ передачи данных на очень коротком расстоянии, которая в смартфонах не превышает 10 сантиметров). В случае, что у пользователя пока нет ID-карты, или же его банк еще не подключен к BankID, достаточно применить загранпаспорт, чтобы успешно пройти авторизацию.