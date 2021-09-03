В Киеве возле станции метро "Житомирская" прохожие застыли от удивления, когда недалеко от них прошел лось. Видео опубликовали в Telegram — канале "Х.Киив". Так, человек заметил лося, который очень его напугал. Автор видео смешно комментировал каждое движение животного. Мужчина так перепугался, что начал делать ошибки в речи. "Район станции метро" Житомирская "настолько очистился. Автор видео гулял неподалеку", — говорится в заметке под видео. В частности, рядом расположена оживленная трасса, прохожие переживают, чтобы животное не выскочила на дорогу. В комментариях пользователи были удивлены увиденным. Он агрессивен ?; Животные тянутся к людям Ого, а где он там взялся; Неожиданная находка. Он, видимо, агрессивный; Как их каждый день на дорогах Киева вижу. Ранее мы сообщали, что в харьковском метро заметили лису. Работники метрополитена говорят, что раньше лису здесь не видели. Также под Киевом водитель маршрутки вышел на работу вместе со своим питомцем.