В результате утечки токсичных веществ из огромного алмазного рудника в Анголе погибли по меньшей мере 12 жителей Конго. Еще 4500 человек в результате инцидента заболели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. "Утечка превратил приток реки Конго в красный цвет и убил огромное количество рыбы, которую некоторые люди съели", — говорится в сообщении. Известно, что после прорыва специального хранилища для отходов горнодобывающей промышленности токсичные вещества попали в притоки реки Чикапа и Касаи, их воды после попадания окрасились в красный цвет. В Министерстве окружающей среды заявили, что будут требовать от власти возмещения убытков, но их размер пока не указывают. Сейчас людям запрещено пить воду и есть рыбу из реки. В свою очередь руководство рудника ангольской компании Catoca признало вину в загрязнении рек и отметил, что прорыв в дамбы будет оперативно устранен уже через двое суток.