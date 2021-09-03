В Новом Орлеане участились случаи мародерства после того, как многих жителей города эвакуировали из-за урагана "Ида". Полиция уже арестовала за кражи 40 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill. Шериф округа Орлеан Марлин Гасман сообщил, что за мародерство в городе было арестовано около 40 человек. Всего в Новом Орлеане было произведено 55 арестов за различные преступления, включая мародерство и домашнее насилие. После того как ураган обрушился на штат, во вторник, 31 августа, в городе был введен комендантский час, чтобы предотвратить преступления и мародерство. Многие жители Луизианы все еще остаются без электричества после урагана, а дома все еще пустуют, потому что жителям было приказано оставаться там, куда они эвакуировались до урагана. В Новом Орлеане около 195 000 людей эвакуируются из своих домов. Напомним, по последним данным, в результате урагана "Ида" в США погибли 58 человек.