Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым фотоколлажем, на котором показала крупным планом лицо и свой красивый макияж. Публикация была размещена на Instagram- странице знаменитости. Леди Ле показала четыре портрета на светлом фоне, на которых появилась в голубой рубашке и черном пиджаке. Она дополнила образ массивными серьгами и кольцом, а также оранжевым маникюром. Никитюк сделала эффектный макияж с акцентом на глаза, которые подчеркнула черной подводкой. Звезда задумалась о том, как бы она выглядела, если бы жила в каменном веке.

Леся Никитюк показала лицо крупным планом (фото: instagram.com/lesia_nikituk) "Во время раскопок пещер каменного века археологами было найдено принадлежности для окраски губ, различного вида палочки для чернения бровей и ресниц, острые раковины для накалывания узора на лице и теле. Жила бы я в те времена, выглядела бы как" херобора ", — поделилась Леся. Отметим, что слово "херобора" означает что-нибудь непонятное, сложное, замысловатое или неприятное. Фолловеры не прошли мимо и поделились своим мнением в комментариях. Светка хорошеет день Это на паспорт? сейчас этих херАбор тоже, хотя, отбавляй Красавица. После Орла и решки еще расцвела и стала прямо богиня Кто эта учительница Тогда все такие были и никто бы не удивился такой "херобори". Но и сейчас, бывает, что выгляжу хуже чем далекие предки, и это беда Прекрасная Очень хорошо выглядите которая Леся хорошая Классно! Ну ооочень красивый макияж и фотографии! Вау! Это точно! Леся, как всегда, на высоте! Красотка Леся, Вы и так хорошая. Естественная красота идет вам больше, и губки свои и бровки Напомним, ранее Леся Никитюк в мини и "змеиных" ботфортах ошеломила стройными формами.