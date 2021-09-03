В Украине бюджетных средств, выделенных на субсидии в 2021 году, может не хватить на компенсацию расходов на коммуналку. Чтобы не допустить задержки, придется вносить изменения в бюджет страны.

Обозреватель со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко пишет, что критическая ситуация может наступить уже с октября.

«Финансирование субсидий – один из показателей, которые требуют корректив в бюджете на этот год», – цитирует издание политика.

Критическими месяцами министр назвал октябрь-ноябрь. При этом он добавил, что доходы бюджета будут перевыполнены, что позволит легко скорректировать главный финансовый документ страны и увеличить расходы на субсидии.

В Украине грядут масштабные проверки получателей субсидий, а также тех, кто на них только претендует. Инициатором проверок выступает министерство социальной политики.

Как сообщалось ранее, украинцы могут претендовать на субсидию, если в их квартире/доме зарегистрированы несколько человек, которые фактически проживают по другому адресу.