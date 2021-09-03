Мошенники украли с банковского счета клиентки Monobank все деньги, которые были на карте — 117 000 гривен, включая кредитные средства 78 000. Злоумышленники позвонили своей жертве с телефонного номера, указанного на официальном сайте финучреждения.

Об этом рассказал муж пострадавшей, передает «Минфин».

В разделе «отзывы» о банке мужчина пожаловался на ситуацию и отметил, что просил Monobank остановить начисление процентов по кредитам и рассрочкам, пока правоохранители занимаются уголовным разбирательством, но в банке отказались это делать.

По словам пользователя с ником «svic», аферисты, которые звонили с номера телефона +38 044 237 2060, что указывается в разделе контакты на сайте monobank.ua/contacts, представились «сотрудниками отдела безопасности» банка, и выманили средства с карты: » украли 117 тыс, из них 78 тыс. грн это кредитные средства, другие набрали Товары в «.

«Данные о мошеннике: счет — 3238 08050 0000 000 2620 3418 Федашко Илья Иванович ИНН 312 530 5498 телефоны из которых звонил: +380 (5675) 51480, +38 044 237 20 60», — говорится в публикации

Автор отзыва пишет, что сразу после исчезновения денег они позвонили в Monobank. Пострадавшим рассказали, что никто из банка им не звонил, а также заверили, что будут способствовать розыску преступников «в рамках действующего законодательства».

«Банк просит каждого клиента не передавать никому никаких данных (пин-код, срок действия, CVV2 код, пароли с смс). Сотрудники банка никогда не будут спрашивать реквизиты карты, просить осуществить перевод на определенный номер карты/счет или оформлять рассрочки», — говорится в ответе банка.

В комментариях украинцы обратили внимание, что подобная мошенническая схема — мол, вам звонят из банка и под всякими предлогами запрашивают данные карты — одна из самых распространенных, и об этом уже давно «трубят» украинские финучреждения и правоохранители. Кроме того, злоумышленники легко могут подставить любой номер телефона при звонках с IP-телефонии.

«Не пойму одного — неужели в голове гуляет ветер, так легко ведетесь на всякую фигню, рассказанную в телефонном режиме неизвестно кем», — удивляется один из комментаторов. «Человеческая глупость непобедима … Сколько бы об этом не говорили, не писали бы всюду (разве что на заборах еще о таких вещах не пишут) — нет, дальше все по наработанному шаблону …» — пишет другой. «Я еще могу поверить, что мошенники заморочили голову и сказали, что надо перевести деньги на спецсчет. Встречал людей, которые на такое ведутся. Но рассрочка! Что ты нам лепишь?» — выражает сомнения в правдивости рассказа мужа.

