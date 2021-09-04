Известная украинская реперша Alyona Alyona переехала к своему бойфренду Дениса и даже показала милое фото с любимым. О подробностях переезда и свои эмоции артистка рассказала в Instagram. На снимке Елена Савраненко (настоящее имя исполнительницы, — прим.ред.) Отражена в спортивном костюме с вазоном в руках. Рядом стоит ее парень Денис в шортах и футболке, а лицо он закрыл пакетами с вещами избранницы. Alyona Alyona призналась, что несмотря на то, что уже живет с любимым, вопрос с вещами пока до конца не решила. "И хотя я уже живу в Дениса, часть моих вещей остается на старой квартире. Впервые в жизни мой переезд состоял из трех этапов: основную часть вещей я перевезла к Денису, остальную часть я покажет Барышевка. Еще часть вещей это мои съемочные луга, которые я отвезу на склад до моего офиса. Остался последний этап, приехать в старую комнату, вымыть ее и поблагодарить за все, что в ней происходило ", — поделилась звезда. Также реперша рассказала о первом утро в новом статусе. "Первое утро в статусе человека, который живет со своим парнем был очень приятным и замечательным. Теперь я понимаю почему Денис — это тот человек, с которым мне действительно хочется жить долго и счастливо. Теперь каждую ночь перед сном я провожу время со своим человеком" — призналась счастливая девушка.

Alyona Alyona переехала к своему парню Дениса (фото: instagram.com/alyona.alyona.official) В комментариях поклонники засыпали звезду поздравлениями и желают им с Денисом счастья и взаимопонимания. Желаю, чтобы ваши отношения перешли в этап под названием "семья" Великолепная дело! Желаю вам много понимание! Желаю, чтобы даже бытовые вещи были романтичными, любви вам Ох и отхватил же кто-то жемчужину! Желаю этому кораблю непотопляемости! Любовь, уважения, понимания и женского счастья Главное чтобы Вы были счастливы Чтобы каждое утро в этом статусе был очень приятным и ужасным Удачи и долгих счастливых лет вместе! Бесконечного любви Поздравляю! От всего сердца желаю счастливой совместной жизни Ранее мы писали, что Alyona Alyona рассекретила имя своего бойфренда и его профессию.