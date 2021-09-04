Погода в Украине в воскресенье, 5 сентября, будет преимущественно сухая и солнечная благодаря влиянию антициклона Hermelinde, который вытеснит атмосферный фронт, однако в целом температура воздуха останется невысокой. Осадки ожидаются только в некоторых регионах. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко в Facebook. Так, дожди в воскресенье вероятные в ночное время в южных областях, а днем лить в северных областях. Столбики термометров в целом по стране будут колебаться в пределах +14 … + 19 градусов (ночью: +4 … + 10 градусов), но на юге Украины будет на 2-5 градусов теплее. В Киеве 5 сентября ожидается облачная погода, вероятность дождя. Температура воздуха в столице днем около +14 … +16 градусов, а ночью похолодает до +5 … + 8 градусов. Синоптик обратила внимание, что в ночь на понедельник, 6 сентября, возможны заморозки на почве везде, кроме южных регионов и Закарпатья. Похожий прогноз дали также в Укргидрометцентре. Там добавили, что 6-7 сентября на всей территории страны, кроме Закарпатья и южной части, а также 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы будут заморозки 0-3 градусов, из-за чего объявлено I уровень опасности ( "желтый" ). А в воскресенье ветер будет не сильный — до 10 метров в секунду (направление: северо-западный).

Карта погоды в Украине 5 октября (фото: facebook.com/UkrHMC) Напомним, перед этим синоптики дали подробный прогноз, какой будет погода в Украине осенью. Также мы писали о том, что метеорологи и синоптики прогнозируют в Украине исчезновения зим.