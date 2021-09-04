Гороскоп на сентябрь 2021 говорит о том, что первый месяц осени станет спокойным периодом. Сложные задачи найдут свое решение в отношениях с окружающими наступит взаимопонимание, а настроение будет умиротворенный. Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 6 по 12 сентября. Об этом сообщает SlovoFraza. овен На этой неделе захочется проявить больше активности по пункту поиска мужчину своей мечты. Тем, кто уже находится в длительных отношениях или браке, астрологи советуют больше времени проводить со своей половинкой в домашней атмосфере. Окружите своих родных и близких заботой, любовью и теплотой. Этот период может вам достичь взаимопонимания. Телец Неделя обещает множество проблем и испытаний. Самыми сложными и опасными станут 10 и 11 сентября — Венера будет переходить в знак Скорпиона. Пятницу и выходные дни постарайтесь провести дома, там вы сможете восстановить женскую энергетику и начать следующую неделю с повышенной активности. Близнецы Уделите внимание любовной сфере и окружите своего мужа вниманием. У вас сейчас может неожиданно появиться соперница, поэтому займитесь своим внешним видом, купите новую одежду, посетите парикмахерскую и сделайте омолаживающую процедуру. А в отношениях понаблюдайте за эмоциональностью и дайте почувствовать своему избраннику, что вы рядом. рак С 6 по 12 сентября могут быть мелкие неприятности в различных сферах жизни. Обратитесь за помощью к близким подругам, но только к тем, кому вы действительно доверяете. Если таких рядом нет — справляйтесь со всем самостоятельно. По приглашению на свидание стоит ответить временной отказом, вам на пользу пойдет уединения. Лев В сфере финансов и работы Львы окажутся на этой неделе успешными. Активизируйте силы в этом направлении. В амурных делах возьмите пока паузу, не отвлекайтесь на эмоции и переживания. Сейчас у вас есть шанс получить повышение или улучшить свое материальное положение, а может и решить сложную задачу. Успех ждет тех, кто занимает высокие должности. Дева Ваша важная сфера на этой неделе — личные отношения. Знакомство может произойти в самом неожиданном месте. Будьте готовы к общению и настройте себя на позитив, чтобы мужчины не боялись к вам подходить и знакомиться. Забудьте на время о своих проблемах, злые и усталые лица у женщин отпугивают мужчин. Весы Вас ждет на этой неделе энергетический спад, хотя в целом период будет хорошим. Проблемы будут решаться легко, без особых препятствий. Могут появиться небольшие проблемы со здоровьем и настроение пойдет на спад. Астрологи советуют в таком случае брать тайм-аут и постараться полноценно отдохнуть от всего. Скорпион Обратите внимание на свою работу и сферу финансов. Это поможет вам стать лучше, продуктивнее и привлечь удачу в любой сфере. И не только сейчас, но и в обозримом будущем. Свободное время проведите с близкими людьми. На выходных настроение поднимет легкая уборка, избавление от хлама, наведения порядка. Стрелец Займитесь на этой неделе спортом, избавьтесь от вредных привычек. У вас получится сделать себя более привлекательными и красивыми, а также подкрепиться энергией. Избавьтесь от всего, что мешает работать, любить, отдыхать и наслаждаться жизнью. Вы в ближайшую неделю будете способны на многое, но нужно начать действовать и настроиться на победу. Козерог В ближайшую неделю сократите свое общение с мужчинами и больше общайтесь с подругами. Энергетика мужчин будет на вас сказываться негативно, а вам показано на этой неделе покой. Не стоит отправляться в путешествие или менять обстановку. А вот шопинг будет удачным. водолей Любые препятствия на пути вы сможете преодолеть без жалоб на судьбу. Сильные стороны характера вам помогут на этой неделе. Планеты сейчас находятся не в лучшей позиции для вас, это не значит, что нужно включить рациональность и предусмотрительность. Прислушайтесь к своей интуиции, именно она поможет вам выйти победителем даже из самых сложных жизненных ситуаций. рыбы Начало и конец недели принесут два энергетических падения. Но производительность от этого не сильно пострадает, а вот усталость и негатив могут плохо сказаться на привлекательности Рыб. Постарайтесь больше отдыхать, чтобы у вас видели живых людей. Не полагайтесь на этой неделе на советы подруг, пользуйтесь своим личным опытом. Напомним, ранее мы рассказывали о том, что астролог дал прогноз Таро на сентябрь для всех знаков Зодиака.