Дизайнеры Skoda создали концептуальный спорткар как дань автомобилю-киногерою из фильма ужасов Ferat Vampire 1981 года. Реинкарнация Skoda 110 Super Sport так и останется на стадии эскизов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сайт Skoda. Чехословацкий фильм ужасов "Ferat Vampire" ( "Вампир из Ферат") вышел на экраны в 1981 году, а главную роль в нем исполнил спорткар Skoda 110 Super Sport. Один из нынешних дизайнеров Skoda представил современное видение прототипа. Двухместное среднемотрное купе Skoda 110 Super Sport сооружения 1971 изначально было просто очередным концептуальным автомобилем, который был построен в единичном экземпляре и не предполагался для серийного производства. Skoda 110 Super Sport Когда чешском режиссеру Юраю Херц понадобилась машина для его фильма ужасов "Ferat Vampire", опытное купе оказалось очень кстати. Чешский художник и графический дизайнер Теодор Пиштек немного изменил вид 110 Super Sport, модернизировав переднюю и заднюю часть, перекрасил кузов. В центре сюжета фильма-доктор Марек, встревоженный тем, что его медсестра едет, чтобы стать водителем автопробега иностранного автопроизводителя Ferat. По сюжету, Skoda, исполняющая главную роль, могла ездить на человеческой крови. На самом деле 1,1-литровый двигатель мощностью 73 л.с. работал на бензине. Дизайнеры визуализировали современное видение автомобиля с Ferat Vampire для одного из конкурсов перспективных моделей чешского автопроизводителя. Как нетрудно догадаться, что Skoda не собирается внедрять новый проект в производство. Оригинальное купе из кинофильма хранится в запасниках музея Skoda. Поэтому не исключено, что на одной из тематических выставок мы сможем увидеть Ferat Vampire во всей красе Подборка кадров из фильма Ferat Vampire с участием автомобиля Ранее мы писали, что Mercedes-AMG показал свой самый мощный автомобиль. Новый супергибрид стал первым носителем силовой установки E Performance, специально разработанной подразделением Mercedes-AMG. Также сообщалось, что новый Kia Sportage для Европы показали официально. Новый Sportage раздался в ширину на 10 мм (1865 мм) и стал выше на те же 10 мм (1645 мм).