В Украине школьные столовые имеют в новом учебном году перейти на обновленное меню для детей. Разработчики блюд для школьного меню утверждают, что рацион питания станет более полезным и насыщенным. Комплексные обеды у школьников есть во многих странах мира. Как выглядят такие обеды в разных школьных столовых разных стран — читайте в материале ниже. В Гонконге у детей в обед вход рис, салат, суши, подливка. В школах есть салат-бар, суши-бар и кафе, где шеф-повара предлагают специальное меню. Стоимость набора в среднем 4,5 доллара. В Китае школьный комплексный обед состоит из четырех блюд — гарнир, мясные шарики, салат и отдельно — свежие овощи. Во Франции школьный обед — очень важная часть дня и питанию детей здесь тоже уделяют пристальное внимание. Блюда меняются каждый день. В стандартный комплексный обед ходит порция овощей и зелени, гарнир, мясное блюдо + отварные овощи, булочка и к ней порционный сыр или масло. На десерт — кусочек пирога. В Финляндии комплексные обеды для школьников бесплатные. Внешне они напоминают обеды в Украине — ложка гарнира, ложка подливы, салат, свежие овощи. Дополнительно — кусочек хлеб с маслом или галеты. Традиционный обед в Японии включает порцию гарнира, порцию подливки, отдельно — салат и в упаковке — десерт. В Индии дети получают достаточно разнообразное меню: гарнир с овощами, соус, основное блюдо, два соуса на выбор. В США обходятся без гарнира в виде круп. В меню входит котлетка с соусом, салат, на гарнир — горошек и морковка. Дополнительно — кусочек хлеба и на десерт-банан. А вот еще один вариант обеда в США. Так кормят в школах Техаса. А вот так выглядит обед в румынской школе — круассан и пакет молока или кефира. Обед школьника в Словакии: копченая скумбрия, хлеб, салат из помидоров и красного перца, киви, яблоко, десерт. Обед сингапурского школьника: жареные анчоусы, омлет, жаркое с капустой и помидорами, ростки сои и куриная отбивная. В Испании школьник получит на обед: жареную рыбу с помидорами и салатом, хлеб, яблоко. Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда у школьников будут каникулы в 2021-2022 учебном году.