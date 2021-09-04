Лунный календарь красоты поможет выбрать оптимальную дату для того, чтобы усовершенствовать свою прическу или кардинально сменить имидж. Такими календарями пользуются давно, и специалисты утверждают, что правильно подобранная дата может сильно повлиять на результат процедуры. Какие дни будут удачными для посещения парикмахерской, а в какие дни не стоит заниматься своей внешностью — читайте в материале ниже. 1, 2, 3 сентября — месяц, что приходит. Дни удачные только для подравнивания кончиков. Менять образ кардинально не рекомендуется, могут быть финансовые потери. 4 и 5 сентября — Энергетика месяца в сочетании с созвездием Льва подходит для смены имиджа. Можно менять прическу, осуществлять процедуры по уходу, укреплять корни. Желательно планировать поход в парикмахерскую на первую половину дня. 6-7 сентября — Новолуние. Не самые удачные дни для новой стрижки и процедур с волосами. Изменение способа чревато жизни неприятные моменты и быструю переутомление. 6 сентября стоит подровнять локоны, чтобы прическа выглядела аккуратной. 8-9 сентября — стрижки будут удачными, помогут стабилизировать настроение и вернуть веру в себя. Однако подбирать новый образ нужно тщательно, чтобы в полной мере раскрыть свои таланты. 10-11 сентября — неудачные дни для экспериментов с внешностью. Не стоит стричь волосы, можно применить только ухаживают процедуры. 12, 13, 14 сентября — удачные дни для похода в парикмахерскую. Для обретения уверенности можно сделать удлиненное каре, а короткие стрижки подойдут тем, кто хочет кардинальных перемен в жизни. 15-16 сентября — удачные дни для самых смелых экспериментов с внешностью. Можно делать необычные стрижки, кардинально менять цвет и форму волос, осуществлять другие манипуляции с внешностью. 17-18 сентября — положительные дни для стрижек, могут привлечь в жизнь положительные изменения. Слишком короткие стрижки делать в эти дни не стоит — отвлечет удачу. 19-20 сентября — неудачные дни для похода в парикмахерскую. 21, 22, 23 сентября — постарайтесь в эти дни не совершать кардинальных изменений во внешности, потому что это может привлечь плохое настроение. 23 сентября небольшие изменения во внешности помогут поднять боевой дух и отразить нападки обидчиков. 24-25 сентября — стрижки, окрашивания или другие манипуляции с волосами можно в эти дни доверить только проверенному мастеру. Домашние манипуляции с волосами отложите на другой день. 26-28 сентября — стрижки и манипуляции с волосами станут удачными, помогут найти взаимопонимание с другими людьми, а также свою половинку. 29-30 сентября — изменение имиджа в эти дни может добавить хлопот, волосы станут непослушными. Можно осуществлять процедуры по уходу за волосами. Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники отмечать в сентябре 2021 года. А также мы рассказывали о том, когда в сентябре будет отмечаться еврейский Новый год — Рош ха-Шана.