В ознаменование 50-летия подушки безопасности и 40-летия ее внедрения в автомобиле компания Mercedes-Benz в сотрудничестве с дизайнером высокой моды Херона Престоном создала новую линию одежды из переработанных подушек безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes. В этом году исполняется полвека с помента получения патента на подушку безопасности и 40 лет с тех пор, как Mercedes-Benz предложил первую надувную подушку безопасности в качестве опции на седане S-класса серии W126. Системы пассивной и активной безопасности очень важны для копании, поэтому было решено отметить юбилей весьма необычным способом — созданием линии одежды, выполненной из переработанных подушек безопасности. И так, одежду … надувается! Для создания капсульноъ колекцыъ Mercedes пригласил знаменитого американского модельера Херона Престона, который известен как пропагандист экологичности, новаторства и устойчивого развития. Престон придумал концептуальную коллекцию Airbag — три образа мужской и женской одежды, созданных с использованием переработанных подушек безопасности. В оформлении одежды использованы узоры и цвета, напоминающие о безопасности автомобиля. Некоторые детали содержат красное, оранжевое и черное маркировки, а также текст, который можно найти на автомобилях и манекенах для краш-тестов — например, круги, разделенные на контрастные цветовые части. Для еще большего сходства с подушками безопасности и отображения принципа их действия Престон спрятал внутри приспособления, позволяющие надувать одежду. Mercedes выбрал Престона не только за его авангардный дизайн, но и за его стремление с 2016 года использовать в своем бизнесе менее разрушительные для окружающей среды методы и материалы. Сегодня это один из немногих брендов уличной одежды, который придиляэ приоритетное внимание устойчивому развитию бизнеса. Как отмечают в компании, дизайнерские концепции Престона будут преобразованы в эксклюзивные товары и скоро будут доступны в формате Раффля на платформе перепродажи GOAT. Напомним, ранее компания Continental анонсировала свои передовые разработки, которые позволят подушкам безопасности раскрываться быстрее и точнее.