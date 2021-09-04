Диетологи постоянно говорят о том, что в здоровом и правильном рационе питания не должно быть сахара, вредных компонентов и различных опасных жиров. Однако есть продукты, которые могут принести вред организму гораздо больше, чем большое количество сахара. Какие продукты нужно исключить из рациона немедленно, рассказали в материале Ukr.Media. Продукты с трансжирами Такие жиры в большом количестве есть в картофеле фри, фаст-фуде и жареных блюдах. Если употреблять их часто, то плохой холестерин в крови будет глушить хороший холестерин, а со временем это выведет из строя весь организм. Обратите внимание на упаковки продукта: если там есть пометка "частично гидрогенизированное масло», то не стоит его покупать. Разрушение могут происходить постепенно и незаметно, а в будущем это вылиться в заболевания сердца и диабет. энергетические напитки Сладкий газированный напиток отлично подходит, чтобы взбодриться. В нем содержится 30 г сахара, а это выше ежедневной нормы в три раза. Также там большая доза кофеина. Регулярное употребление таких напитков приводит к тахикардии, проблем с сердечной и нервной системами. нитрит Это специальное вещество, которым обрабатывают все консервированное и обработанное мясо — от сосисок до ветчины. Нитриты помогают продуктам сохранить аппетитный вид и долго не портиться. Когда вы их храните в холодильнике, опасность минимальна. Но в условиях теплых температур нитриты способны создавать соединения, которые повышают риск рака поджелудочной железы, желудка и кишечника. Попкорн в микроволновой печи Пакетированный попкорн теперь есть в каждом супермаркете и люди стали чаще его покупать для просмотра фильмов дома. Но от этой привычки следует избавиться как можно скорее, потому, что эти пакеты содержат химические элементы. Именно они не дают пакета взорваться и сгореть. При нагревании они выделяют перфторктанову кислоту, которая значительно повышает риск развития онкологии. Это вещество во много раз опаснее сахара. пищевые добавки Внимательно читайте этикетки на продуктах. Если вы видите желтые красители 5 и 6, то не вздумайте покупать. Эти продукты могут вызывать аллергию, снижать концентрацию и способность к обучению у детей. Чаще всего такие добавки есть в злаковых продуктах, пудингах и кондитерских изделиях. Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал продукты, которые нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса. А также рассказывали о том, кому категорически нельзя есть груши.