Один из трендов холодного сезона — принтованные одежду, рисунки будут на платьях, свитерах и даже на брюках. Правда, любой принт в тренде. Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram рассказала, какой именно рисунок будет держаться в топах — в сочетании с актуальным кроем, он сделает вашу вещь ультрамодной. Все перечисленные принты вырвались этой осенью в топ! Не забывайте, что одни принты отлично сочетаются с другими — так в этом сезоне чем больше — тем лучше.

Цветы остаются с нами и в холодном сезоне (фото: instagram.com/hoskelsa) Отправьте косуху на отдых: стилист показала актуальные кожаные вещи осени 2021 Тренды принтов осень 2021 Шахматный принт, выбирайте как черно-белые шахматы, так и цветные. Цветы продолжают цвести даже осенью, в любом случае, на одежде, так точно: в основном, большие и удивительные. Логотипы известных брендов — сам по себе принт, который, кстати, будет в тренде. Гусиная лапка — не коварный принт, здесь особенно важно, чтобы изделие было актуального кроя. Если шахмат кому-то покажется мало: обратите внимание на ромбы, все какая-никакое, а разнообразие! Не бойтесь сочетать в этом сезоне принты, которые раньше казались вам несовместимыми — их время пришло! Полоска в этом сезоне будет разная, и цветная, и тонкая, и широкая, и вертикальная, и горизонтальная. Анималистический принт тоже перекочевал из летних купальников на осенние костюмы: жираф, леопард и зебра — выбирайте, что отзывается.

Принты на одежде в моде осенью 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno) Ранее стилист рассказала, как носить зеленый цвет осенью, чтобы наряд выглядел актуально.