Под Житомиром попал в смертельное ДТП пассажирский автобус, выполнявший международный рейс из Польши в Мариуполь. В результате аварии погиб водитель, еще 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Об этом 4 сентября передали в пресс-службе полиции в Житомирской области. Авария произошла около половины пятого утра на 177 км автодороги Киев — Чоп в Пулинского территориальной общине возле села Стрибожи. Бус "Neoplan" столкнулся с грузовиком, после чего загорелся. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На опубликованных фото видно, что автобус полностью сгорел.

Под Житомиром автобус попал в страшную ДТП 4 октября (фото: zt.npu.gov.ua) В полиции рассказали, что погибший — второй водитель автобуса, который в момент ДТП отдыхал. Это 30-летний житель Николаевской области. В бусе находились 25 пассажиров, все граждане Украины. После происшествия им понадобилась медицинская помощь. За рулем автовоза, в который влетел автобус, находился 40-летний житель Запорожья. "Предварительная правовая квалификация события — ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств", — рассказали правоохранители.

Автобус, попавший в аварию, ехал из Польши в Мариуполь (фото: zt.npu.gov.ua) Ранее сообщалось, что в Австрии произошло ДТП с Украинской, и в результате аварии погиб 6-летний мальчик. Напомним, 3 сентября под Львовом произошла смертельная ДТП. Водитель фуры не справился с управлением и влетел в продуктовый магазин, привело к гибели трех человек, и еще две несовершеннолетние сильно пострадали — одна из них врачи смогли реанимировать в больнице.