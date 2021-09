Новые смартфоны iPhone 13, которые выйдут этой осенью, будут поддерживать спутниковую связь. Операционная система Windows выйдет в начале октября, а в Twitter можно будет заработать на своих постах. РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий. Новый iPhone может получить поддержку спутниковой связи Новое поколение смартфонов от Apple могут получить поддержку спутниковой связи. Ожидается, что с его помощью можно будет звонить и обмениваться SMS вне зоны действия сотовой сети. В частности, авторитетный Инсайдер Мин-Чи Куо сообщил, что iPhone 13 получит такую версию 5G-модема Qualcomm Snapdragon X60, которая будет поддерживать работу в C-диапазоне. Это, в свою очередь, позволит напрямую подключаться к спутникам на низкой околоземной орбите. На новостях о технологии акции Apple подскочили до исторического максимума, а капитализация компании составила 2500000000000 долларов. Кроме того, на этой неделе были новости и других продуктов Apple. Стало известно, что производство новых смарт-часов отложено, при этом в Apple Watch могут появиться датчики давления, температуры и другие функции. Также авторитетные СМИ заявляют о том, что Apple может начать производство электромобилей под своим брендом в 2024 году. Google Pixel массово выходят из строя через обновление Пользователи смартфонов Google Pixel начали жаловаться на появление ошибок, которые не дают нормально пользоваться гаджетами. Владельцы Pixel 3 сообщают о полном блокировки смартфона после обновления ОС. Преимущественно оно возникает у тех, кто обновил устройства до Android 11. Несмотря на заблокированный экран, смартфоны можно заряжать и при подключении по кабелю распознает ПК. При этом само устройство находится в режиме аварийного загрузки (EDL), который позволяет выполнить сброс данных и циклически загружается при каждой перезагрузке. Windows 11 выйдет 5 октября Новая операционная система Windows 11 будет доступна для установки с 5 октября. Обновления будет поэтапным, сначала обновятся владельцы мощных компьютеров, чьи характеристики соответствуют минимальным требованиям. Сообщение о загрузке 11-й версии будет приходить через службу Windows Update или через специальное приложение Microsoft PC Health Check. В Twitter можно будет заработать на твитах Сервис микроблогов Twitter запустил функцию Super Follows, которая позволяет взимать с подписчиков плату за просмотр твитов. Данная возможность доступна для аккаунтов с более 10 000 фолловеров. При этом блогер должен проживать в США, быть старше 18 лет и публиковать не менее 25 твитов в месяц. Google разработает приложение для слепых бегунов Японское подразделение Google заявил о начале разработки новой технологии для помощи бегунам с нарушением зрения. Приложение-анализатор будет самостоятельно контролировать положение пользователя. Смартфон с приложением будет крепиться на животе, и с помощью камер искусственный интеллект самостоятельно будет анализировать изображения и положение бегуна по его маршруту. Если он находится на правильном пути, смартфон будет выдавать мягкий звук. В противном случае гаджет предупредит более громким сигналом. Tesla Cybertruck выпустят не раньше 2023 Tesla вновь отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck. Как заявил глава компании Маск, премьера готовой модели пройдет не раньше конца 2022 года, а массовая сборка начнется только во второй половине 2023 года. "Это совершенно особый проект. Как ошибка в матрице. Как автомобиль, разработанный специально для Нео", — цитируют его профильные издания. Названа дата первого гражданской миссии SpaceX Космическая компания SpaceX объявила, что запуск первой гражданской миссии в космос состоится 15 сентября. Старт запланирован на 15:00 (по киевскому времени), но за три дня до старта в зависимости от погодных условий могут изменить время. NASA начала испытания аэротакси Космическое агентство NASA совместно с компанией Joby Aviation заявили о начале испытаний електролитака, который в будущем будет использоваться как воздушное такси. Испытания продлятся до 10 сентября на базе в Калифорнии. Эксперты NASA оценят, насколько аэротакси является безопасным для пассажиров.

Wrapping up the weekend with footage of a previous test flight over Big Sur, California. # EVTOL #aam #electricflight pic.twitter.com/PtS9PTrxOs — Joby Aviation (@jobyaviation) August 1, 2021