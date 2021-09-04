Опубликованные фото вчорашьои пожара в костеле Святого Николая в Киеве. На снимках видно, как спасатели тушат пожар, а также последствия, которые вызвал огонь внутри здания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДСНС. В частности, на фотографиях видно уникальный орган, который полностью уничтожен пожаром. По предварительным данным МВД, возгорание возникло именно в органе. Однако окончательные выводы о причинах пожара обнародуют через неделю.

Фото: последствия пожара в костеле Святого Николая (facebook.com/DSNSKyiv) Подробнее о пожаре в костеле Святого Николая — в материале "РБК-Украина".